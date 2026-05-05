Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dilaporkan 40 Ormas Islam soal Video JK, Ade Armando Mundur dari PSI

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |16:13 WIB
Dilaporkan 40 Ormas Islam soal Video JK, Ade Armando Mundur dari PSI
Dilaporkan 40 Ormas Islam soal Video JK, Ade Armando Mundur dari PSI/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pegiat media sosial, Ade Armando resmi mengundurkan diri sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Langkah ini diambil lantaran Ade tak ingin PSI terseret kasus dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Ade memastikan, tak ada konflik dirinya dengan PSI. Menurutnya, keputusan mundur ini untuk kebaikan bersama.

"Tidak ada konflik di antara saya dengan PSI, tapi saya mundur menurut saya demi kebaikan bersama," kata Ade dalam jumpa pers di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Ade menjelaskan, jalan politiknya ini ditempuh agar PSI tak terus dikaitkan dengan kontroversi yang kerap menimpanya. Termasuk, kasus Ade dengan JK.

Ade merupakan pihak terlapor lantaran turut menyebarkan potongan video ceramah JK yang dinilai mengandung narasi provokatif di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Selama ini saya terlalu sering jadi sasaran tembak akibat ucapan saya, komentar saya, kritik saya terhadap berbagai pihak,”ujarnya.

“Dan kali ini yang tadi dikatakan adalah terkait dengan adanya pelaporan dari pihak-pihak yang menganggap eh misalnya saja saya sengaja menghasut, memprovokasi, atau bahkan ada tuduhan saya memfitnah Pak JK dan seterusnya," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Ade Armando mengaku tidak masalah apabila dilaporkan karena dianggap menghasut dan memprovokasi.

"Seandainya itu memang hanya yang jadi sasaran tembaknya adalah hanya saya, menurut saya ya saya tidak keberatan, saya akan hadapi. Kalau saya dipanggil oleh polisi, saya akan datang, saya akan jelaskan bahwa saya tidak pernah melakukannya,”ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216387/jk-zvB6_large.jpg
HKBP-PGI Temui JK, GAMKI Serukan Publik Hindari Polarisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/337/3215357/din_syamsuddin-V9DJ_large.jpg
JK Bertemu Pimpinan Ormas Islam, Bahas Kasus Dugaan Penistaan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/338/3215348/ferdinand_hutahaean-LdrU_large.jpg
Ferdinand Nilai Laporan JK ke Polisi Ditunggangi Kepentingan Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215310/ferdinand_hutahaean-JnN1_large.jpg
Ferdinand Hutahaean Sempat Layangkan Somasi, tapi Pastikan Ceramah JK Bukan Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215306/kuasa_hukum_jk_abdul_haji_talaohu-1k0w_large.jpg
Kubu JK Ungkap Ada Gerakan Terpola Penyebaran Video Ceramah, Diramaikan Ade Armando-Abu Janda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215299/ade_armando-8K1F_large.jpg
Ade Armando Bantah Sebut JK Nistakan Agama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement