Kubu JK Ungkap Ada Gerakan Terpola Penyebaran Video Ceramah, Diramaikan Ade Armando-Abu Janda

JAKARTA - Kuasa hukum Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), Abdul Haji Talaohu, menduga ada gerakan terpola dalam penyebaran potongan video ceramah kliennya soal mati syahid. Ia menjelaskan, potongan video itu kemudian diramaikan sejumlah tokoh politik.

Abdul Haji mengungkapkan hal ini dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Kisruh, Video Ceramah Dipotong, JK: Saya Difitnah' di iNews, Selasa (28/4/2026).

"Saya bilang bahwa ini ada gerakan yang terpola. Ade Armando di Cokro TV. Kemudian di Youtube ada dua orang lagi yang hostnya. Lalu bersamaan Permadi Arya. Lalu muncul juga Grace Natalie mengatakan bahwa Pak JK ini memang agak bermasalah, kayak gitu. Lalu datang Sahat Sinurat," ujar Abdul Haji.

Menurutnya, Ade Armando, Permadi Arya (Abu Janda), hingga Grace Natalie sengaja memainkan sentimen dalam pernyataan JK perihal mati syahid di potongan video tersebut.

"Sehingga apa yang dilakukan oleh Bung Ade Armando, Permadi Arya, juga kami lihat di Facebook ada Grace Natalie dan yang mereka sengaja memainkan sentimen itu," ucap Abdul Haji.