Arief Ikhsan Angkat Bicara soal Isu Minta Uang ke JK saat Ingin Bertemu Bersama Rismon Sianipar

Arief Ikhsan Angkat Bicara soal Isu Minta Uang ke JK saat Ingin Bertemu Bersama Rismon Sianipar

JAKARTA -Arief Ikhsan, orang yang menghubungi staf mantan Wapres RI, Jusuf Kalla atau JK untuk meminta bertemu dengan JK bersama Rismon Sianipar membantah, jika dia meminta uang pada JK.

"Banyak beredar di WA-WA ini, di surat itu juga meminta uang ke Pak JK. Jadi, saya tekankan tidak ada, tidak ada permintaan uang," ujarnya pada wartawan, Senin (27/4/2026).

Arief mengakui bahwa dia menghubungi staf JK untuk menyampaikan keinginannya bertemu JK, melalui WhatsApp. Dia menghubungi JK atas inisiatifnya sendiri, bukan atas inisiatif Rismon. Disitu, dia mencantumkan sejumlah nama, termasuk Rismon Sianipar.

"Ya, itu inisiatif saya, saya kirim WA, saat penjualan buku Gibran Endgame itu, saya sebelum ketemu menyurati beberapa partai dan petinggi-petinggi di negara ini, di Indonesia ini, dan orang-orang penting," tuturnya.

"Nah ke Pak JK, itu pada saat kita di salah satu kantor DPP partai, saya langsung mengirim WA ke Pak Yadi, stafnya pak JK, tanggal 2 Maret, dengan bahasa halus, bahasa Bugis, Assalamualaikum Pak Yadi, tabe ye, saya Arief, ingin bersilaturahmi dengan Bapak, sekaligus dengan Bang Rismon untuk menyerahkan buku Gibran Endgame," lanjut Arief.

Sejatinya, kata dia, pesan itu juga dia kirimkan ke sejumlah orang lainnya, para tokoh, hingga ke sejumlah orang partai politik. Hal itu dilakukannya karena dia kala itu sebagai orang yang memegang di bagian menejemen buku, packing, dan pencetakan, khususnya pada buku Gibran Endgame.

"Nah pada saat itu, karena di manajemen (buku) Gibran Endgame, sisa 10 orang, jadi saya cantumkan 6 orang yang ikut. Lalu di tanggal 2 Maret, jam 13.05 WIB, saya kirim WA (ke Staf JK), Bang Rismon Sianipar tanggal 3 Maret, jam 00.15 WIB WA saya, buku di stop," paparnya.