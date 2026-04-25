HKBP Tegaskan Ceramah JK Tak Mengandung Penistaan Agama!

JAKARTA - Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) melakukan silaturahmi dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah ramainya potongan video ceramah.

Usai pertemuan, Ephorus HKBP Pendeta Victor Tambunan menilai ceramah JK di UGM tidak mengandung unsur penistaan agama.

"Salah satu hal dari percakapan kami, tentu kita semua tahu baru-baru ini diperbincangkan tentang ceramah beliau di UGM. Dan saya sampaikan ke beliau bahwa sebelumnya saya sudah mendengar secara utuh keseluruhan dan saya memahami tidak ada unsur penistaan agama Kristen di dalamnya," kata Victor di kediaman JK, Jakarta Selatan, Sabtu (25/4/2026).

Victor mengungkapkan, kepada seluruh pelayan dan warga HKBP juga telah diberikan imbauan untuk tidak terprovokasi dengan munculnya video tersebut.

"HKBP mengimbau untuk tidak terprovokasi. Jadi saya sampaikan ke beliau bahwa itu sudah saya lakukan sebelumnya," ujar Victor.