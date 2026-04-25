HOME NEWS NASIONAL

HKBP Tegaskan Ceramah JK Tak Mengandung Penistaan Agama!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |22:46 WIB
Ephorus HKBP Pendeta Victor Tambunan (foto: Okezone)
JAKARTA - Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) melakukan silaturahmi dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah ramainya potongan video ceramah.

Usai pertemuan, Ephorus HKBP Pendeta Victor Tambunan menilai ceramah JK di UGM tidak mengandung unsur penistaan agama.

"Salah satu hal dari percakapan kami, tentu kita semua tahu baru-baru ini diperbincangkan tentang ceramah beliau di UGM. Dan saya sampaikan ke beliau bahwa sebelumnya saya sudah mendengar secara utuh keseluruhan dan saya memahami tidak ada unsur penistaan agama Kristen di dalamnya," kata Victor di kediaman JK, Jakarta Selatan, Sabtu (25/4/2026).

Victor mengungkapkan, kepada seluruh pelayan dan warga HKBP juga telah diberikan imbauan untuk tidak terprovokasi dengan munculnya video tersebut.

"HKBP mengimbau untuk tidak terprovokasi. Jadi saya sampaikan ke beliau bahwa itu sudah saya lakukan sebelumnya," ujar Victor.

 

Berita Terkait
Hormati Klarifikasi JK, GAMKI Pastikan Laporan Tetap Lanjut
Din Syamsuddin Desak Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penistaan Agama JK
Tokoh Lintas Agama Datangi Rumah JK Malam Ini, Ada Apa?
Polisi Selidiki Laporan terhadap Abu Janda-Ade Armando, Analisis Video Ceramah JK
Gibran Respons JK soal Klaim Jadikan Jokowi Presiden: Beliau Mentor Saya
Hormati JK, Pemuda Katolik Dorong Klarifikasi Efektif dan Efisien
