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Kapolri: Mabes Polri hingga Polsek se-Indonesia Gelar Nobar Gratis Piala Dunia 2026

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |17:05 WIB
Kapolri: Mabes Polri hingga Polsek se-Indonesia Gelar Nobar Gratis Piala Dunia 2026
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri akan menggelar nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 secara gratis mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sigit usai menerima audiensi dengan TVRI selaku pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas sejumlah bentuk kerja sama, mulai dari penyelenggaraan nobar, perizinan hingga pengamanan kegiatan.

"Kami tentunya sangat menyambut baik terkait dengan rencana kerja sama untuk mendukung program dalam rangka nonton bareng Piala Dunia. Dan kebetulan tadi kami sepakat bahwa kami, Polri, akan membantu untuk mengajak masyarakat nobar, mulai dari Mabes, Polda, Polres, dan Polsek di seluruh wilayah," kata Sigit.

Menurutnya, kegiatan nonton bareng tersebut dapat menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta sepak bola. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Sehingga kemudian ini bisa menjadi hiburan masyarakat, hiburan rakyat, sekaligus juga membantu menghidupkan ekonomi daerah dari sisi UMKM tingkat daerah," ujarnya.

 

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