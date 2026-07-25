Kapolri Cup Shooting Championship Digelar, Jenderal Listyo Tekankan Penguatan Sinergisitas

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan lomba menembak di Lapangan Tembak Hoegeng Iman Santoso Korbrimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Sabtu (25/7/2026).

Kegiatan Kapolri Cup Shooting Championship diikuti oleh TNI, Polri, kementerian/lembaga, DPR, para Atlet menembak hingga Pemimpin Redaksi (Pemred) media serta masyarakat.

Menurut Sigit, kegiatan ini merupakan upaya terus memperkuat sinergisitas dan soliditas antara Polri dengan seluruh lapisan unsur elemen.

"Dan ini juga bagian dari upaya kita terus untuk membangun sinergitas, membantu kerjasama dan kemitraan yang selama ini sudah berjalan dengan baik, dan juga diikuti oleh kesatuan-kesatuan, baik dari TNI, Polri, dan juga masyarakat umum, dan ada beberapa yang juga atlet," kata Sigit.