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Momen Kapolri dan Istri Tinjau Bazar Bhayangkari Nusantara, Dorong UMKM Naik Kelas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |08:08 WIB
Momen Kapolri dan Istri Tinjau Bazar Bhayangkari Nusantara, Dorong UMKM Naik Kelas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan istri (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Umum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo, melakukan peninjauan langsung Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 24 Juli 2026 malam.

Sigit mengungkapkan, bahwa pelaksanaan bazar tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian Polri dan Bhayangkari terhadap pertumbuhan UMKM serta penguatan perekonomian masyarakat.

"Bazar ini menjadi bukti nyata bahwa Polri dan Bhayangkari memiliki semangat yang sama dalam mendukung penguatan UMKM. Melalui kegiatan ini, kami ingin memperluas akses pemasaran produk lokal sekaligus mendorong para pelaku usaha agar semakin mandiri, kreatif, inovatif, dan mampu bersaing," kata Sigit dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Sigit dan Juliati menyusuri lokasi kegiatan untuk melihat berbagai produk unggulan yang ditampilkan para peserta. Kebersamaan tersebut mencerminkan kuatnya sinergi Polri dan Bhayangkari dalam memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkenalkan sekaligus mengembangkan produknya.

 

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