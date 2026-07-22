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Kapolri Tekankan Penguatan UMKM hingga Budaya Lokal

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |22:17 WIB
Kapolri Tekankan Penguatan UMKM hingga Budaya Lokal
Kapolri Tekankan Penguatan UMKM hingga Budaya Lokal
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan penggerak ekonomi nasional sekaligus upaya melestarikan kekayaan budaya Indonesia melalui produk-produk unggulan Nusantara.

Demikian disampaikan Sigit saat menghadiri kegiatan Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

“Sinergi ini diharapkan semakin memperkuat pembinaan UMKM melalui dukungan pembiayaan, digitalisasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, hingga perluasan akses pemasaran,” ujar Sigit.

Dalam peninjauannya, Sigit melihat secara langsung berbagai produk unggulan yang ditampilkan oleh para pelaku UMKM. Mulai dari batik dan wastra Nusantara, tenun, songket, dan ulos, produk fesyen, tas dan aksesori, perhiasan, kerajinan tangan, kuliner khas daerah dan minuman, serta berbagai produk unggulan UMKM dari seluruh provinsi di Indonesia.

Keberagaman produk tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi kreatif Indonesia yang tumbuh dari kearifan lokal di berbagai daerah.

Sebanyak 374 peserta mengikuti bazar dengan menghadirkan 727 stan, terdiri atas 531 stan fesyen, 152 stan kuliner, dan 44 dapur bersama. Skala penyelenggaraan tersebut mencerminkan tingginya antusiasme pelaku UMKM serta komitmen Bhayangkari dalam memperluas akses promosi produk unggulan daerah.

 

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