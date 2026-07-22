Pesan Wakapolri ke Perwira Remaja Akpol: Pangkat Bukan Tujuan Akhir!

JAKARTA – Sebanyak 282 Perwira Remaja (Paja) Akademi Kepolisian (Akpol) Angkatan ke-58 Batalyon Ksatrya Hawin Sarwahita tahun 2026 mengikuti tradisi penyambutan perwira remaja di Rupatama Mabes Polri, Rabu (22/7/2026).

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, tradisi penyambutan ini menjadi gerbang awal pembentukan karakter kepemimpinan para perwira remaja sebelum memasuki tahapan pendidikan sebagai Pasis.

Dalam fase tersebut, mereka akan dipersiapkan untuk memahami dinamika organisasi, memperkuat kapasitas kepemimpinan, serta membangun kesiapan menghadapi tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks.

Dedi menegaskan bahwa pangkat perwira bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari proses belajar yang lebih besar sebagai calon pemimpin Polri.

“Hari ini adalah hari kebanggaan, tetapi esok adalah hari pembuktian. Bangsa ini menaruh harapan besar di pundak kalian. Jadilah perwira yang cerdas, berintegritas, humanis, dan adaptif, dengan Tribrata serta Catur Prasetya sebagai kompas dalam setiap langkah pengabdian,” kata Dedi.

Menurut Dedi, bekal terpenting yang harus dimiliki seorang perwira bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga kepercayaan masyarakat.

"Kepercayaan tersebut tidak dibangun oleh pangkat maupun kewenangan, melainkan melalui integritas, keteladanan, profesionalisme, dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.