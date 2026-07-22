Menko Yusril Tegaskan WN Palestina Abdul Karim Bukan Ulama dan Aktivis Kemanusiaan Gaza

JAKARTA - Pemerintah memastikan warga negara asing (WNA) asal Palestina bernama Abdul Karim Raeq Miqdad bukanlah seorang ulama. Ditegaskan bahwa sosok Abdul Karim Miqdad yang ditangkap Polri adalah buron NCB Interpol Nicosia pelaku tindak pidana terorisme.

"Berdasarkan data yang kami miliki, dari data paspor dan lain-lain, Abdul Karim Miqdad ini berusia 41 tahun sekarang, dan dapat dipastikan bahwa beliau bukanlah seorang ulama seperti yang kita pahami di sini," tegas Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Rabu (22/7/2026).

Yusril juga menegaskan bahwa Miqdad bukanlah seorang aktivis kemanusiaan Palestina. Miqdad ternyata sudah tiga tahun berada di Indonesia dan tidak dapat menunjukkan bukti dirinya melakukan kegiatan kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina.

"Dan tidak dapat menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan adalah aktivis kemanusiaan di Jalur Gaza seperti opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat," tambah dia.

Dalam kesempatan ini, Yusril juga mengaku telah berkomunikasi dengan Duta Besar Siprus untuk Indonesia, Nikos Panayiotou. Dalam komunikasi itu, Nikos memastikan bahwa pemerintah Siprus berkomitmen menjalankan statuta Interpol dan tidak akan menyerahkan Miqdad ke negara lainnya.