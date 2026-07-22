Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penangkapan WN Palestina oleh Polri Disorot, MUI Pertanyakan Verifikasi Tuduhan Terorisme

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |13:00 WIB
Penangkapan WN Palestina oleh Polri Disorot, MUI Pertanyakan Verifikasi Tuduhan Terorisme
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Penangkapan dan deportasi warga negara asing (WNA) asal Palestina, Abdul Karim Raeq Miqdad, oleh Polri memunculkan sorotan tajam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan apakah Pemerintah Indonesia telah melakukan verifikasi secara menyeluruh terkait tuduhan terorisme terhadap Abdul Karim.

MUI menilai langkah tersebut harus dipastikan sesuai dengan hukum nasional maupun hukum internasional serta tidak mencederai posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung perjuangan Palestina.

"Apakah pihak pemerintah Indonesia sudah segera meneliti kebenaran pernyataan dari Siprus bahwa Miqdad itu memang seorang teroris?" kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, dalam keterangan yang diterbitkan melalui MUI Digital, Rabu (22/7/2026).

Selain mempertanyakan dasar penangkapan, Sudarnoto juga menyoroti aspek pendampingan hukum terhadap Miqdad. Menurutnya, Miqdad tidak memperoleh pendampingan hukum sejak ditangkap hingga dipulangkan atau dideportasi ke Siprus.

"Satu hal yang saya tanyakan, siapa pengacara yang mendampingi Miqdad? Ini enggak ada," katanya.

Sudarnoto menilai mekanisme penangkapan seperti itu tidak boleh menjadi preseden. Menurutnya, mekanisme serupa berpotensi diterapkan terhadap warga atau aktivis Palestina lain yang berada di Indonesia.

"Kalau ini berhasil maka orang-orang Palestina yang ada di Indonesia hampir semuanya itu adalah pembela hak-hak Palestina. Itu bisa satu per satu diambil melalui mekanisme yang sama," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/614/3231067//ilustrasi-pULy_large.jpg
LPH LPPOM: Kolesom Jumbo Masuk Kategori Khamr, Haram Dikonsumsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/337/3230897//mui-l8rk_large.jpg
Kekerasan di Pesantren Berulang, MUI: Harus Dihukum, Jangan Selesai di Internal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230800//lgbt-4TgZ_large.jpg
MUI Siapkan Regulasi Soal LGBT, Draf Naskah Akademik Segera Dibahas di Kongres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/614/3230271//hair_croissant-6ym8_large.jpg
Croissant Berambut Mirip Bulu Kemaluan Tak Penuhi Syarat Sertifikasi Halal, Ini Penjelasannya MUI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/340/3229589//viral-pTXz_large.jpg
Heboh Gadis di Bawah Umur Diperkosa 27 Orang di Madura, MUI: Hukum Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/337/3228216//mui-CVni_large.jpg
MUI Desak Koruptor Dihukum Mati: Beri Efek Jera karena Menyengsarakan Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement