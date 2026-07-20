Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Koalisi Militer Islam Gandeng PBB Latih Palestina dan Chad Perangi Pendanaan Terorisme

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |12:14 WIB
Koalisi Militer Islam Gandeng PBB Latih Palestina dan Chad Perangi Pendanaan Terorisme
Mayjen Mohammed bin Saeed Al-Moghedi/spa.gov
A
A
A

JAKARTA – Islamic Military Counter Terrorism Coalition (IMCTC) meluncurkan program pelatihan hukum untuk mencegah pendanaan terorisme. Koalisi Militer Islam ini bekerja sama dengan UN Counter-Terrorism Centre Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Acara peluncuran ini dihadiri Sekjen IMCTC, Mayjen Mohammed bin Saeed Al-Moghedi, serta perwakilan negara-negara anggota, dengan melibatkan 25 peserta pelatihan dari Negara Palestina dan Republik Chad.

Program ini menandai langkah baru dalam kemitraan strategis antara Koalisi dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan memperkuat kerangka hukum internasional untuk menanggulangi pendanaan terorisme.

Program ini berupaya membekali personel nasional dan meningkatkan kemampuan mereka agar selaras dengan standar serta praktik internasional terkini.

“Pembangunan kapasitas hukum merupakan lini pertahanan pertama dalam menghadapi kejahatan pendanaan terorisme,” ujar Mayjen Al-Mughidi, dilansir spa.gov, Senin (20/7/2026).

Menurutnya, peningkatan efisiensi lembaga peradilan dan keamanan, serta penguatan kerja sama internasional merupakan elemen kunci untuk memutus akses organisasi teroris terhadap sumber pendanaan dan memutus jalur kehidupan finansial mereka.

“Koalisi terus melaksanakan program-program khusus yang bermitra dengan organisasi internasional dan negara-negara anggota,”ujarnya.

Upaya ini kata dia sejalan dengan visinya untuk menyatukan langkah internasional dalam penanggulangan terorisme, membangun kapasitas nasional, serta mendorong pertukaran keahlian dan pengetahuan yang semuanya bertujuan mengimbangi tantangan keamanan, serta meningkatkan kesiapan lembaga nasional dalam menangani kejahatan pendanaan terorisme secara efisien dan efektif.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Arab Saudi Teroris Terorisme
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231110//satgas_damai_cartenz-G67h_large.jpg
Cegah Teror KKB, Satgas Perkuat Pengamanan Objek Vital di Sugapa Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/337/3229332//presiden_prabowo_subianto-IcOl_large.jpg
Prabowo: Senapan Tentara Arab Saudi Akan Diproduksi PT Pindad, Senjata Kita Teruji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/340/3228880//kkb-SkPt_large.jpg
Pesawat AMA Dibakar, Arahan Wamendagri Perkuat Perlindungan Masyarakat Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/337/3228212//kkb-nfg1_large.jpg
Momen Menegangkan Pasukan TNI Evakuasi Jenazah Pilot AS yang Ditembak OPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/340/3228177//kkb-Gs7D_large.jpg
KKB Berondong Tembakan ke TNI, Warga Sipil Tewas Kena Peluru Nyasar di Intan Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228074//penembakan-3IfG_large.jpg
Kerahkan 2 Helikopter Caracal, Jasad Pilot AMA Air Berhasil Dievakuasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement