Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Densus Bongkar Peran Terduga Teroris JAD Afiliasi ISIS yang Ditangkap di Sulteng

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |15:31 WIB
Densus Bongkar Peran Terduga Teroris JAD Afiliasi ISIS yang Ditangkap di Sulteng
Densus Bongkar Peran Terduga Teroris JAD Afiliasi ISIS yang Ditangkap di Sulteng (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkap peran dari delapan terduga teroris jaringan Jamaah Anshoru Daulah (JAD) yang terafiliasi dengan ISIS. Para pelaku ditangkap di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). 

1. Bongkar Peran Terduga Teroris

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Mayndra Eka Wardhana, mengungkap peran ngeri dari delapan terduga teroris tersebut. Mereka diduga menyebarkan paham radikal dan terorisme melalui media sosial (medsos). 

"Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan awal, kedelapan tersangka diduga terlibat dalam aktivitas penyebaran propaganda terorisme melalui media sosial, termasuk mengunggah dan membagikan konten berupa gambar, tulisan, maupun video yang berkaitan dengan paham radikal dan terorisme," kata Mayndra kepada awak media, Rabu (6/5/2026).

Selain aktivitas propaganda digital, para tersangka diduga terlibat dalam berbagai aktivitas terorisme lainnya yang saat ini masih didalami penyidik.

“Densus 88 AT Polri masih terus melakukan pengembangan dan pendalaman terhadap kedelapan tersangka tersebut,” ujar Mayndra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216769/densus_88_tangkap_terduga_teroris-kDZO_large.jpg
Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris JAD Terafiliasi ISIS di Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206836/natalius_pigai-5EIB_large.jpg
Menteri Pigai Kecam Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS: Premanisme Tidak Boleh Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202353/pemberontak-iIbp_large.jpg
Kisah Perburuan Kahar Muzakkar, Pemberontak yang Disebut-sebut Kebal dan Bisa Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195550/tni-M2ap_large.jpg
Pelibatan TNI Tangani Terorisme Bentuk Kesiapan Pertahanan dan Penegakan Kedaulatan Negara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194152/densus_88-C4EG_large.jpg
Komunitas The True Crime Community Tumbuh Sporadis, Kumpulkan Anak dengan Kriteria Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194126/terorisme-125e_large.jpg
Densus 88 Bongkar 2 Siswa di Komunitas TCC: Pamer Gunakan Senjata hingga Rakit Bom
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement