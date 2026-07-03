Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kerahkan 2 Helikopter Caracal, Jasad Pilot AMA Air Berhasil Dievakuasi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |18:01 WIB
Kerahkan 2 Helikopter Caracal, Jasad Pilot AMA Air Berhasil Dievakuasi
Jasad Pilot AMA Air berhasil dievakuasi (Foto: Dok TNI)
A
A
A

JAKARTA – Koops TNI Habema berhasil mengevakuasi jenazah pilot pesawat PT AMA Air PK-RCY, Nicholas F. Goselin, yang menjadi korban penembakan di Bandara Ipdeheik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (3/7/2026).

"Operasi melibatkan 10 personel Koops TNI Habema dengan dukungan dua helikopter Caracal, serta dilaksanakan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi mengingat medan pegunungan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi," kata Wakil Panglima Koops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto, Jumat (3/7/2026).

Seiring itu, Riyanto mengatakan personel Koops TNI Habema terus melaksanakan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku penembakan serta pembakaran pesawat.

Ia pun menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya pilot PT AMA Air. Riyanto menegaskan Koops TNI Habema berkomitmen dalam menjaga keamanan wilayah.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum. Prioritas kami adalah menyelamatkan korban, mengamankan lokasi, melindungi masyarakat, serta mendukung proses penegakan hukum terhadap para pelaku," kata Riyanto.

"Melalui Operasi Khusus Perebutan Cepat dan SAR Taktis, kami memastikan proses evakuasi dapat dilaksanakan secara cepat, aman, dan profesional," ujarnya.
 

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/340/3225670/kkb-iBDs_large.jpg
Pentolan KKB Penembak Panser Marinir Dilumpuhkan, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/337/3225654/kkb_papua-kJpg_large.jpg
Anggota KKB Papua yang Tembaki Mobil Marinir Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/340/3223269/kkb-TOnB_large.jpg
Satu Orang Tewas Akibat Ledakan di Markas KKB Papua, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/18/3223102/kkb-PMhe_large.jpg
KKB Papua yang Tembak Mati Karyawan Freeport Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221742/kkb-8yQN_large.jpg
Pentolan KKB Papua Penembak Pesawat Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/340/3220695/tni-TjLr_large.jpg
Dramatis! Pasukan Khusus TNI Selamatkan 44 Pendulang Emas dari Serangan KKB Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement