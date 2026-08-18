Ada 31 Demo di Jakarta Hari Ini, 9.242 Aparat Gabungan Dikerahkan

JAKARTA - Sebanyak 9.242 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi demonstrasi di Jakarta hari ini. Total, ada 31 aksi dan 16 kegiatan masyarakat yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan, ribuan personel itu dikerahkan untuk mengamankan seluruh aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polda Metro Jaya maupun kegiatan masyarakat lainnya. Termasuk aksi penyampaian pendapat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat hari ini.

“Adapun personel yang sudah dipersiapkan 9.242 personel untuk seluruh kegiatan penyampaian aspirasi di depan publik, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Ini terdiri dari Polda Metro Jaya 5.670 personel, Polres jajaran 222 personel, TNI 1.500 personel, dan BKO Mabes Polri 1.850 personel," kata Budi, Selasa (18/8/2026).

Sementara itu, Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Laode Aries El Fathar, menekankan, personel yang bertugas agar aksi tidak berujung ricuh hingga terjadinya perusakan fasilitas umum.

“Pengamanan unjuk rasa harus berjalan aman, tertib, dan tidak boleh menimbulkan kerusuhan maupun kerusakan fasilitas umum. Kita semua yang bertugas jangan mudah terpancing emosi, kendalikan diri, laksanakan tugas dengan humanis, sabar, dan terukur, serta menjadikan penegakan hukum adalah langkah terakhir, ultimum remedium,” ujarnya.

“Anggota yang bertugas menghadapi massa jangan bersikap agresif dan tetap menjaga posisi bertahan dengan mengedepankan cara yang humanis, serta memberikan ruang bicara kepada perwakilan massa agar situasi di lapangan dapat diatur dengan baik,” imbuhnya.

Laode menegaskan, kepada seluruh personel yang terlibat dalam aksi pengamanan, tidak ada yang membawa senjata api saat melakukan tugas.