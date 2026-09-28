Besok Ada Demo di DPR, Pengendara Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

JAKARTA - Aksi demonstrasi akan digelar di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa 29 September 2026 sekira pukul 10.00 WIB. Masyarakat pun diimbau mencari jalan alternatif di sekitar DPR guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas.

"Sehubungan dengan adanya kegiatan di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa, 29 September 2026, masyarakat diimbau mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar kawasan tersebut," tulis keterangan akun Instagram Polda Metro Jaya, Senin (28/9/2026).

Polda Metro Jaya menegaskan, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional merujuk kondisi di lapangan. Selama aksi berlangsung, masyarakat juga diimbau untuk mengikuti arahan petugas di lapangan.

"Pengguna jalan diimbau mengatur waktu perjalanan, menggunakan rute alternatif, serta mengikuti arahan petugas untuk menjaga kelancaran dan keamanan lalu lintas," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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