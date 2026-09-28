Ferdy Sambo Diperiksa soal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong

JAKARTA - Tim Investigasi memeriksa sejumlah warga binaan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat. Langkah ini dilakukan menyusul temuan lembaga Ombudsman RI terkait fasilitas mewah yang berstandar seperti apartemen di Lapas Cibinong.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Mashudi mengatakan, bahwa salah satu warga binaan yang diperiksa tim investigasi tersebut adalah mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo.

"Ditpam Intel dan Dit Patnal melakukan pemeriksaan 21 warga binaan asimilasi di SAE, 33 warga binaan perkara tipikor dan warga binaan atas nama Ferdy Sambo, perkara pidana umum," kata Mashudi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembentukan tim investigasi oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus).

“Hal ini untuk mendalami temuan di Lapas Cibinong,” singkat Mashudi.

Sebelum pemeriksaan dilakukan, Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto bersama Menteri Imipas Agus Andrianto, Dirjen Pemasyarakatan, serta jajaran terkait meninjau langsung lokasi yang menjadi perhatian publik pada Jumat (25/9).

"Melakukan peninjauan langsung terhadap lokasi yang menjadi perhatian, viral dan memberikan penjelasan kepada media," ujarnya.