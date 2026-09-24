Ferdy Sambo Diduga Tempati Bangunan Mewah di Lapas Cibinong, Begini Kata Ombudsman

JAKARTA - Ombudsman RI menanggapi soal mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Ferdy Sambo yang diduga sebagai penghuni bangunan mewah yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan menyatakan, pihaknya belum bisa memastikan yang bersangkutan sebagai salah satu penghuni. Karena dalam inspeksi mendadak (sidak) pada 23 September itu pihaknya tidak bertemu dengan pihak yang dimaksud.

"Apakah nama seperti yang disebutkan Ferdy Sambo, itu ini kan sekali lagi teman-teman mengulang ini soal nama-nama yang beredar. Saya sekali lagi bahwa Ombudsman tidak bisa memastikan karena kami tidak bertemu langsung," kata Syafrida saat konferensi pers di Kantor Ombudsman, Kamis (24/9/2026).

Syafrida memastikan pihaknya sempat bertemu dengan salah satu warga binaan. Namun, pihak yang dimaksud bukan Ferdy Sambo.

"Yang kami sebutkan tadi ada satu itu adalah orang etnis Tionghoa ya, dan itu yang kami wawancarai sedangkan yang lain memang kami tidak menemukan," ujarnya.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan terpisah dengan fasilitas yang dinilai berstandar seperti apartemen di area belakang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Temuan tersebut terungkap saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu (23/9/2026). Bangunan-bangunan tersebut berada di kawasan belakang lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan, tim menemukan lebih dari 10 kamar yang tersebar di sejumlah bagian kawasan tersebut. Beberapa ruangan yang diperiksa memiliki fasilitas rumah tangga yang cukup lengkap.