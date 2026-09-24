Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Ombudsman: Diduga Dikomersialkan!

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |14:19 WIB
Viral Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Ombudsman: Diduga Dikomersialkan!
Viral Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
A
A
A

JAKARTA - Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan menduga adanya komersialisasi 'fasilitas mewah' di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Syafrida mendapat informasi tersebut berdasarkan keterangan salah satu pihak yang diduga sebagai penghuni 'rumah mewah' di Lapas Cibinong. Namun, belum diketahui berapa biaya yang ditentukan.

"Kemudian berkenaan dengan terkait dengan apakah ada bayaran, berdasarkan wawancara kami lakukan pada saat itu yang terutama yang menghuni rumah memang dia membayar sejumlah tapi tidak disebutkan angkanya, dan itu memang dikomersialkan," kata Syafrida saat konferensi pers di kantornya, Kamis (24/9/2026).

Syafrida menjelaskan, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait besaran tarif agar warga binaan bisa menempati bangunan tersebut.

Ia melanjutkan, dalam kesempatan tersebut pihaknya juga menemukan dugaan pungutan liar (pungli) kepada keluarga warga binaan. Hal itu didapati dari keterangan keluarga yang tengah berkunjung.

"Mereka menyebutkan ada pungli di sana yang harus mereka penuhi kalau mereka setiap minggunya," ujarnya.

"Tapi tidak jelas itu dipungli oleh petugas kah atau oleh sesama warga binaan atau narapidana," pungkasnya.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan terpisah dengan fasilitas yang dinilai berstandar seperti apartemen di area belakang Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243888/pemerintah-I29x_large.jpeg
Heboh Fasilitas Lapas Cibinong Disebut Mirip Apartemen, Menko Yusril: Silahkan Cek Langsung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/340/3243632/viral-CXrW_large.jpg
Viral! Mobil Listrik Diduga Halangi Ambulans Bawa Pasien Kritis, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/338/3243156/viral-dECA_large.jpg
Viral Mobil Porsche Masuk ke Got Tol Desari, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/338/3243065/viral-WgsI_large.jpg
Pria yang Tendang Wanita di Senayan City Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/338/3242903/viral-2Dmq_large.jpg
Terungkap! Ini Latar Belakang Pria yang Tendang Wanita di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/338/3242716/viral-Oehz_large.jpg
Viral Wanita Lagi Antre Ditendang hingga Nyungsep di Mal Jakpus, Polisi Turun Tangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement