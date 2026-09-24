ITS Giuseppe Garibaldi Resmi Ganti Nama Jadi KRI Sriwijaya, Kapal Induk Pertama RI

JAKARTA - Kapal perang eks Angkatan Laut Italia, ITS Giuseppe Garibaldi, resmi bergabung dengan TNI Angkatan Laut (AL) setelah berganti nama menjadi KRI Sriwijaya-100. Pengalihan status kapal ditandai dengan prosesi reflagging atau pergantian bendera Italia menjadi Merah Putih di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (24/9/2026).

Prosesi pergantian bendera dipimpin Chief of Staff Italian Navy Admiral Giuseppe Berutti Bergotto bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali. Setelah bendera Merah Putih dikibarkan, acara dilanjutkan dengan shipnaming serta pengukuhan Komandan KRI Sriwijaya-100 oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul menyebut peresmian tersebut menjadi momentum penting karena menandai perubahan status sekaligus identitas kapal sebagai bagian dari armada TNI AL.

Kapal yang sebelumnya digunakan Angkatan Laut Italia itu kini resmi menyandang nama KRI Sriwijaya-100. Pengibaran bendera Merah Putih menjadi penanda bahwa kapal tersebut telah menjadi bagian dari kekuatan pertahanan laut Indonesia.

Sebelum tiba di Indonesia, KRI Sriwijaya-100 menempuh perjalanan selama 25 hari dengan jarak sekitar 6.870 mil laut. Kapal melintasi Terusan Suez, Laut Merah, hingga Samudra Hindia dalam pelayaran menuju Tanah Air.