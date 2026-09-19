Navy Fair 2026 Dibuka, Warga Antusias Jajal Alutsista TNI di Monas

JAKARTA - Masyarakat memadati kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, untuk melihat dari dekat berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik TNI Angkatan Laut (AL). Momen ini terjadi dalam acara Navy Fair 2026 hari pertama pada Sabtu (19/9/2026).

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI itu menghadirkan berbagai alutsista dan perlengkapan militer TNI AL. Tak hanya melihat, masyarakat juga diberi kesempatan berinteraksi langsung dengan prajurit serta mengabadikan momen di atas sejumlah alutsista yang dipamerkan.

Pada area outdoor, TNI AL menampilkan sejumlah alutsista seperti kendaraan tempur, dapur lapangan, kendaraan taktis (rantis), serta RHIB. Pameran tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat yang datang bersama keluarga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

"Pada momen ini, terpancar kegembiraan masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang hadir dalam kegiatan yang disuguhkan TNI dalam hal ini TNI AL untuk rakyat dan akan berlangsung selama 2 hari sejak tanggal 19 s.d. 20 September 2026," tulis keterangan yang diterbitkan Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Dispenal), Sabtu (19/9/2026).

Selain pameran alutsista, Navy Fair 2026 juga menghadirkan sejumlah stan satuan dan unsur TNI AL, baik di area indoor maupun outdoor. Di antaranya Koarmada RI, Korps Marinir, Denjaka, Kopaska, Denipam, Dislambair, Akademi Angkatan Laut (AAL), Pushidrosal, Puspenerbal, Dislitbangal, Disjarahal, Disbekal, Pomal, serta Dispenal.

Navy Fair 2026 berlangsung selama dua hari, yakni 19–20 September 2026. Selama kegiatan, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai permainan dan menikmati hiburan rakyat yang disiapkan panitia. TNI AL turut menyediakan ratusan hadiah bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali sebelumnya menginstruksikan jajaran TNI AL untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diamanahkan. Kehadiran TNI AL juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

(Arief Setyadi )

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