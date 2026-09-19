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Rangkaian HUT Ke-81 TNI, Ada Naval Parade hingga TNI Fair

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |14:43 WIB
Rangkaian HUT Ke-81 TNI, Ada Naval Parade hingga TNI Fair
Kapuspen TNI Mayjen M Nas (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
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JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Tahun 2026. Rangkaian kegiatan diawali Lomba dan Open Tournament Piala Panglima TNI pada 1 Agustus–10 Oktober 2026 yang meliputi 72 jenis lomba, terdiri atas 61 cabang olahraga dan 11 cabang nonolahraga.

Kegiatan selanjutnya berupa TNI Fair yang digelar pada 19–20 September 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas). Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat melihat dan menaiki langsung alat utama sistem senjata (alutsista) yang dihadirkan.

Selain itu, turut disediakan 15 ribu paket makanan gratis yang akan ditambah menjadi 30 ribu paket pada esok hari. Selain itu, Bobon Santoso akan memasak dalam kuali raksasa yang akan menghasilkan hingga 6 ribu porsi makanan.

Kemudian, ada bakti kesehatan berupa donor darah, pengobatan umum, pemeriksaan gigi, khitanan, operasi katarak, hingga operasi bibir sumbing.

"Di samping itu juga, Mabes TNI melaksanakan pemeriksaan psikologi secara online maupun real-time yang targetnya adalah sampai 8.100 orang. Nah, ini diharapkan akan memecahkan rekor MURI nantinya," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Muhammad Nas, saat ditemui di kawasan Monas, Sabtu (19/9/2026).

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Topik Artikel :
HUT ke-81 TNI HUT TNI TNI
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