Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI Ungkap 44.677 Hektare Lahannya Bermasalah, Berpotensi Picu Konflik Agraria

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |23:10 WIB
TNI Ungkap 44.677 Hektare Lahannya Bermasalah, Berpotensi Picu Konflik Agraria
Asrenum Panglima TNI, Letjen Candra Wijaya (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencatat sebanyak 369.971 hektare barang milik negara (BMN) berupa tanah yang saat ini dikelola. Dari jumlah tersebut, 191.657 hektare di antaranya belum bersertifikat, sementara 44.677 hektare masih bermasalah dan berpotensi menimbulkan konflik agraria.

Data tersebut disampaikan Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrenum) Panglima TNI, Letjen Candra Wijaya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. RDPU tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).

"Kami akan sampaikan data aset BMN tanah TNI saat ini yang tercatat 369.971 hektar dengan catatan sebagai berikut, 133.619 hektar bersertifikat, 191.657 hektar belum bersertifikat, dan 44.677 hektar masih bermasalah yang akan berpotensi menimbulkan konflik agraria," kata Candra.

Candra juga mengungkapkan terdapat 452 kasus pertanahan di bidang pertahanan hingga Agustus 2026. Mayoritas kasus tersebut berkaitan dengan aset tanah yang belum memiliki sertifikat.

Di sisi lain, Candra menyebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyerahkan 42 sertifikat tanah kepada Pusat Latihan Tempur Kodiklat TNI Angkatan Darat pada Maret 2025.

Total luas lahan yang tercakup dalam 42 sertifikat tersebut mencapai 32.782,5 hektare.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR RI Lahan TNI AL Lahan TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/337/3242382//rifqinizamy_karsayuda-TaBS_large.jpg
Ketum Parpol Koalisi Bahas RUU Pemilu, Komisi II DPR Segera Bentuk Panja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242048//menkeu_suahasil-NtGg_large.jpeg
Gantikan Purbaya, DPR Harap Suahasil Bisa Ciptakan Iklim Sistem Keuangan Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/320/3241720//anggota_dpr_ri_eva-ofvk_large.jpg
5 Fakta Anggota DPR Masuk Desil 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/337/3241647//demo_di_dpr-abn3_large.jpg
Polisi Ungkap Skema Pendanaan Kerusuhan Demo DPR, Massa Dibayar Rp40-70 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/340/3241529//satgas_damai_cartez-CDME_large.jpg
3 ASN Ditembak di Jayawijaya, Polisi Pertebal Keamanan dan Kejar Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/320/3241492//eva_stevany-vymK_large.jpg
Segini Kekayaan Eva Stevany Rataba, Anggota DPR yang masuk Desil 4 dan Diduga Terima Bansos 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement