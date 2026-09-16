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Nusron Wahid Kembali Absen Rapat di DPR Usai Anak Buah Ditangkap KPK

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |16:02 WIB
Nusron Wahid Kembali Absen Rapat di DPR Usai Anak Buah Ditangkap KPK
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPNl, Ossy Dermawan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid kembali tidak menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (16/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Nusron diwakili Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan. Ketidakhadiran Nusron terjadi di tengah kasus dugaan rasuah yang menjerat salah satu anak buahnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ossy terlihat tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, sekitar pukul 12.40 WIB. Mengenakan batik cokelat tua, ia langsung menuju ruang rapat Komisi II DPR RI untuk mewakili Nusron.

Usai rapat, Ossy mengatakan, kehadirannya merupakan penugasan langsung dari Nusron sebagai Menteri ATR/BPN.

"Saya hadir di sini kemarin mewakili. Tentunya itu adalah penugasan dari beliau sebagai Menteri ATR BPN. Dan tentunya terkait agenda dan jadwal Bapak Menteri, ya mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal beliau yang sudah terjadwalkan," kata Ossy kepada wartawan.

 

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Topik Artikel :
Nusron Wahid KPK OTT KPK
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