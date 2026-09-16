Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Berpotensi Hujan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Rabu (16/9/2026), secara umum cerah berawan hingga berawan tebal.

Pada pagi hari, kondisi cuaca secara umum cerah hingga berawan. Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Untuk suhu udara, Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 22-35 derajat Celsius. Sementara wilayah Jabodetabek lainnya berkisar antara 26-36 derajat Celsius. Adapun kelembapan udara diprakirakan berada pada kisaran 44-76 persen.

Angin permukaan diprakirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5-30 kilometer per jam.

Masyarakat di wilayah Jabodetabek diimbau tetap memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan.



(Awaludin)

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