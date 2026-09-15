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Daftar 25 Jenderal Bintang 3 Polri usai Mutasi Terbaru, Nomor 15 Reserse Eks Kasatgas Antimafia Bola

Zen Teguh , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |05:15 WIB
Daftar 25 Jenderal Bintang 3 Polri usai Mutasi Terbaru, Nomor 15 Reserse Eks Kasatgas Antimafia Bola
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) ketika memimpin serah terima jabatan sejumlah di Rupatama Mabes Polri. (Foto: dok Div Humas Polri)
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JAKARTA - Daftar 25 jenderal bintang 3 Polri berubah seusai mutasi jabatan yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Terbaru, Kapolda Sulut Rocyke Harry Langie masuk jajaran komisaris jenderal (komjen) setelah dipromosikan sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops).

Berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/1877/VIII/KEP./2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri, Roycke dipercaya menggantikan Komjen Pol Fadil Imran. Fadil mengakhiri pengabdian di Korps Bhayangkara karena memasuki masa pensiun.  

"Mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel. Penempatan pada jabatan baru telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta tantangan tugas yang dihadapi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (15/9/2026).

Secara keseluruhan terdapat 424 perwira tinggi dan perwira menengah Polri yang dimutasi kali ini. Pergantian jabatan tersebut tertuang dalam tiga surat telegram yakni Nomor ST Nomor 1877, ST Nomor 1878, dan ST Nomor 1789 yang diteken Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Dengan jabatan baru sebagai Astamaops Kapolri, Rocyke kini masuk daftar 25 jenderal bintang 3 Polri. Dari jumlah ini, 10 orang bertugas dalam struktur Korps Bhayangkara, sementara lainnya penugasan pada berbagai instasi pemerintahan.

Mereka yang bertugas dalam struktur Polri antara lain Komjen Pol Wahyu Widada. Peraih lencana Adhi Makayasa alias lulusan terbaik Akpol 1991 ini sekarang mengemban jabatan Irwasum Polri.

Adapun perwira tinggi bintang 3 dinas di luar struktur antara lain Komjen Pol Suyudi Ari Seto dan Komjen Pol Hendro Pandowo. Suyudi merupakan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), sementara Hendro menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

Khusus Hendro, namanya jadi pusat perhatian saat memimpin Satgas Antimafia Bola. Ketika itu Satgas membongkar borok pengaturan skor dan berbagai skandal lain dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional. Sejumlah mafia turut ditangkap ketika itu.     

Daftar Lengkap 25 Jenderal Bintang 3 Polri

1. Komjen Pol Dedi Prasetyo
- Wakapolri
- Akpol 1990 

      
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