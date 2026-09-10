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Mutasi Polri, 2 Jenderal Rekan Angkatan Listyo Sigit Akhiri Tugas

Zen Teguh , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |04:04 WIB
Mutasi Polri, 2 Jenderal Rekan Angkatan Listyo Sigit Akhiri Tugas
Astamaops Kapolri Komjen Pol Fadil Imran dimutasi sebagai Pati Mabes Polri karena memasuki masa pensiun. (Foto: Dok Divhumas Polri).
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JAKARTA - Dua jenderal Polri rekan seangkatan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo resmi mengakhiri tugas di Korps Bhayangkara. Satu di antaranya pensiun dengan status perwira tinggi bintang tiga.

Dua sosok tersebut yakni Komjen Pol (Purn) Mohammad Fadil Imran dan Irjen Pol (Purn) Andi Rian Ryacudu Djajadie. Fadil purnabakti dengan jabatan terakhir Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops), sementara Andi Rian Wakalemdiklat Polri.

Untuk diketahui, Fadil dan Andi merupakan luluan Akademi Kepolisian 1991, sama dengan Kapolri Listyo Sigit. Keduanya dimutasi berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST 1877/VIII/KEP/2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri.

“Syukur. Kata ini sederhana tapi sungguh dalam maknanya. Saya bersyukur karena Allah memberikan saya kesempatan untuk mengabdi lebih dari tiga dekade di institusi yang saya cintai,” kata Fadil dalam upacara pisah sambut Astamaops Kapolri, dikutip dari instagram pribadinya, Kamis (10/9/2026).

 Berdasarkan mutasi terbaru, jabatan Astamaops Kapolri selanjutnya dipercayakan kepada Irjen Pol Roycke Harry Langie yang saat ini menjabat Kapolda Sulawesi Utara. Dengan penunjukan tersebut, Roycke bakal melesat ke bintang tiga.

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