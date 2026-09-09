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Pencarian 5 Jurnalis Hilang Kontak saat Liput Anak Krakatau Dilanjutkan Hari Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |07:21 WIB
Pencarian 5 Jurnalis Hilang Kontak saat Liput Anak Krakatau Dilanjutkan Hari Ini
Lima jurnalis hilang kontak saat liputan Gunung Anak Krakatau (Foto: Ist)
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JAKARTA  - Operasi pencarian terhadap speedboat yang mengangkut sejumlah jurnalis saat peliputan di perairan Selat Sunda, Pandeglang, Banten belum menemukan titik terang hingga Selasa 8 September 2026. Tim SAR Gabungan pun akan melanjutkan mencari pencarian pada Rabu (9/9/2026).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Banten, Al. Amrad menyampaikan hasil penyisiran pada Selasa dilakukan di Pulau Rakata dan Pulau Panjang. Radius pencarian dilakukan berjarak 3,2 kilometer dari Gunung Anak Krakatau.

"Sementara KN SAR Tetuka masih dalam perjalanan untuk bersandar dan dijadikan posko pergerakan lanjutan. Pencarian akan kembali dilanjutkan besok pagi (hari ini, red)," kata Amrad, Selasa.

Amrad menambahkan, peristiwa hilang kontak speedboat bermula saat kapal itu bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita menuju Gunung Anak Krakatau pada Senin 7 September sekitar pukul 14.00 WIB dengan estimasi perjalanan sekitar dua jam. Pada pukul 14.42 WIB, kapal dilaporkan hilang kontak di antara perairan Carita dan Gunung Anak Krakatau. 

Komunikasi terakhir tercatat pada pukul 18.13 WIB dengan posisi di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau, sebelum kemudian tidak dapat lagi terhubung.

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