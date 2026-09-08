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Breaking News! Gunung Anak Krakatau Kembali Meletus Hari Ini

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |10:44 WIB
Breaking News! Gunung Anak Krakatau Kembali Meletus Hari Ini
Gunung Anak Krakatau Erupsi Beberapa Waktu Lalu
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JAKARTA - Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada, Selasa (8/9/2026). Sebelumnya, gunung api tersebut berhenti erupsi pada Minggu (6/9). Saat ini, status Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga.

Mengutip laporan BPBD Lampung, erupsi Gunung Anak Krakatau terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 48 mm dan durasi 19 detik.

"Warning Eruption Anak Krakatau. Visual letusan tidak teramati," tulis @bpbdlampung.

Sementara itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebut potensi terjadinya letusan masih tinggi.

Berdasarkan evaluasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau hingga 8 September 2026, terpantau aktivitas kegempaan yang masih berlangsung.

Pada periode 7-8 September 2026 tercatat dua kali gempa erupsi, empat kali gempa hembusan, 76 kali gempa low frequency, 100 kali gempa hybrid/fase banyak, delapan kali gempa vulkanik dangkal, dan sembilan kali gempa vulkanik dalam.

 

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