Damkar Dikerahkan di Sejumlah Wilayah Bersihkan Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau

JAKARTA – Sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau menyebar ke lima provinsi yakni Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu. Masyarakat diimbau untuk melindungi saluran pernapasan dan mata dari paparan abu vulkanik.

Pemerintah telah mengerahkan personel pemadam kebakaran (Damkar) untuk membersihkan tempat-tempat publik dari abu vulkanik di sejumlah wilayah.

Semprotan air dari mobil Damkar membersihkan abu vulkanik di jalan-jalan hingga ke rumah sakit dan lain-lain adalah bagian dari kepedulian terhadap pelayanan publik.

‘’Kehadiran personel Damkar di Lampung dan lain-lain adalah bukti kehadiran negara di lokasi bencana dalam waktu yang cepat,’’ ujar Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, Selasa (8/9/2026).

“Terima kasih kepada personel Damkar atas partisipasi aktif tersebut. Damkar tidak hanya hadir pada pemadaman kebakaran tapi juga pada penanggulangan bencana alam,” lanjutnya.

Safrizal menambahkan, Damkar yang berada di bawah pembinaan Ditjen Bina Adwil, mempunyai pokok yakni pencegahan kebakaran melalui sosialisasi, edukasi, dan berbagai upaya pencegahan untuk meminimalkan risiko terjadinya kebakaran di lingkungan masyarakat.

“Tugas pokok Damkar lainnya yakni menyelamatkan korban jiwa, harta benda, serta melakukan evakuasi pada insiden kebakaran maupun keadaan darurat lainnya, termasuk bencana alam, kecelakaan, serta penyelamatan hewan dan barang berharga,” kata Safrizal.

Safrizal mengapresiasi aksi cepat personel Damkar Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kota Bogor, dan lain-lain yang telah menyemprot jalan, membersihkan fasilitas umum, hingga ke rumah sakit.