Melonjak, Kedatangan Penumpang KA ke Jakarta Tembus 37 Ribu Orang

JAKARTA - KAI Daop 1 Jakarta mencatat volume kedatangan penumpang kereta api (KA) jarak jauh ke wilayah Jakarta melonjak pada Senin (7/9/2026). Jumlah penumpang yang tiba di wilayah operasional KAI Daop 1 tercatat mencapai 37.389 orang atau meningkat sekitar 18,5 persen dibandingkan dengan jumlah kedatangan pada 6 September 2026 sebanyak 31.565 penumpang.

Berdasarkan data KAI Daop 1 Jakarta hingga pukul 08.00 WIB, kedatangan penumpang terbesar tercatat di Stasiun Gambir sebanyak 13.614 orang, disusul Stasiun Pasar Senen sebanyak 12.709 orang. Sementara itu, volume keberangkatan penumpang pada hari yang sama hanya 23.731 orang.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo mengatakan, arus kedatangan penumpang didominasi penumpang yang tiba di Stasiun Gambir dan Pasar Senen.

"Pada 7 September 2026 volume kedatangan penumpang kereta api jarak jauh di wilayah Daop 1 Jakarta tercatat sebanyak 37.389 penumpang. Kedatangan tertinggi berada di Stasiun Gambir sebanyak 13.614 penumpang dan Stasiun Pasar Senen 12.709 penumpang," ujar Franoto, Senin.

Untuk periode 6-9 September 2026, KAI Daop 1 Jakarta menyediakan kapasitas 157.160 tempat duduk kereta api jarak jauh. Hingga Senin pagi, sebanyak 75.475 tiket telah terjual atau setara dengan tingkat okupansi 47 persen.

Selain mengoperasikan 69 perjalanan KA jarak jauh reguler per hari, KAI Daop 1 Jakarta juga menjalankan tiga perjalanan KA tambahan dari Stasiun Gambir pada 7 September 2026. Ketiga KA tersebut melayani relasi Gambir-Yogyakarta, Gambir-Semarang Tawang, dan Gambir-Malang.

Franoto mengimbau calon penumpang untuk memperkirakan waktu tempuh menuju stasiun keberangkatan agar tidak terlambat serta memastikan data identitas sesuai dengan tiket yang dimiliki. "Gunakan layanan Face Recognition untuk mempermudah dan mempercepat proses boarding serta membawa barang secukupnya demi kenyamanan perjalanan," katanya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.