Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Melonjak, Kedatangan Penumpang KA ke Jakarta Tembus 37 Ribu Orang

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |22:30 WIB
Melonjak, Kedatangan Penumpang KA ke Jakarta Tembus 37 Ribu Orang
Kereta api (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - KAI Daop 1 Jakarta mencatat volume kedatangan penumpang kereta api (KA) jarak jauh ke wilayah Jakarta melonjak pada Senin (7/9/2026). Jumlah penumpang yang tiba di wilayah operasional KAI Daop 1 tercatat mencapai 37.389 orang atau meningkat sekitar 18,5 persen dibandingkan dengan jumlah kedatangan pada 6 September 2026 sebanyak 31.565 penumpang.

Berdasarkan data KAI Daop 1 Jakarta hingga pukul 08.00 WIB, kedatangan penumpang terbesar tercatat di Stasiun Gambir sebanyak 13.614 orang, disusul Stasiun Pasar Senen sebanyak 12.709 orang. Sementara itu, volume keberangkatan penumpang pada hari yang sama hanya 23.731 orang.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo mengatakan, arus kedatangan penumpang didominasi penumpang yang tiba di Stasiun Gambir dan Pasar Senen.

"Pada 7 September 2026 volume kedatangan penumpang kereta api jarak jauh di wilayah Daop 1 Jakarta tercatat sebanyak 37.389 penumpang. Kedatangan tertinggi berada di Stasiun Gambir sebanyak 13.614 penumpang dan Stasiun Pasar Senen 12.709 penumpang," ujar Franoto, Senin.

Untuk periode 6-9 September 2026, KAI Daop 1 Jakarta menyediakan kapasitas 157.160 tempat duduk kereta api jarak jauh. Hingga Senin pagi, sebanyak 75.475 tiket telah terjual atau setara dengan tingkat okupansi 47 persen.

Selain mengoperasikan 69 perjalanan KA jarak jauh reguler per hari, KAI Daop 1 Jakarta juga menjalankan tiga perjalanan KA tambahan dari Stasiun Gambir pada 7 September 2026. Ketiga KA tersebut melayani relasi Gambir-Yogyakarta, Gambir-Semarang Tawang, dan Gambir-Malang.

Franoto mengimbau calon penumpang untuk memperkirakan waktu tempuh menuju stasiun keberangkatan agar tidak terlambat serta memastikan data identitas sesuai dengan tiket yang dimiliki. "Gunakan layanan Face Recognition untuk mempermudah dan mempercepat proses boarding serta membawa barang secukupnya demi kenyamanan perjalanan," katanya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/338/3235217/kereta-uHg2_large.jpg
Pelaku Pemotongan Kabel Persinyalan Kereta di Bekasi Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/338/3226347/kereta-JEbK_large.jpg
Penumpang Kereta Melonjak Awal Masa Libur Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/337/3216533/ka_argo_bromo_anggrek-cZEO_large.jpg
KAI Ganti Nama Argo Bromo Anggrek Jadi KA Anggrek Mulai 9 Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/340/3212949/kereta-62RA_large.jpg
Pembangunan Kereta Api Bakal Jadi Sejarah Penting bagi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3210955/ka_bangunkarta_relasi_jombang_pasar_senen_anjlok-ACe6_large.jpg
Perjalanan KA Kembali Normal Usai Anjloknya KA Bangunkarta di Bumiayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/338/3210922/manajer_humas_kai_daop_1_jakarta_franoto_wibowo-Sxq3_large.jpg
4 Perjalanan KA dari Jakarta Dibatalkan Imbas KA Bangunkarta Anjlok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement