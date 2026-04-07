4 Perjalanan KA dari Jakarta Dibatalkan Imbas KA Bangunkarta Anjlok

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |07:33 WIB
4 Perjalanan KA dari Jakarta Dibatalkan Imbas KA Bangunkarta Anjlok
4 Perjalanan KA dari Jakarta Dibatalkan Imbas KA Bangunkarta Anjlok (Ist)
JAKARTA - Empat perjalanan kereta dari Daop 1 Jakarta dibatalkan imbas Kereta Api (KA) Bangunkarta jurusan Jombang-Pasarsenen Jakarta anjlok di emplasemen Bumiayu (Km 312+1, wesel 21A dan 21B), Senin (6/4/2026). 

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo menuturkan, anjloknya KA Bangunkarta membuat sejumlah perjalanan kereta dari Daop 1 Jakarta terdampak.

"Ada empat perjalanan kereta api yang dibatalkan," ujar Franoto saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026) malam.

Pertama, kata dia, KA Bogowonto relasi Pasar Senen-Lempuyangan yang dijadwalkan berangkat pukul 18.10 WIB. Kedua, KA 116 Sawunggalih relasi Pasar Senen-Kutoarjo keberangkatan 20.10 WIB.

Ketiga, KA 48 Taksaka relasi Gambir-Yogyakarta keberangkatan pukul 21.20 WIB. Terakhir KA 54 Kereta Api Purwojaya relasi Gambir-Cilacap, keberangkatan 22.55 WIB.

