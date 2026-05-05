KAI Ganti Nama Argo Bromo Anggrek Jadi KA Anggrek Mulai 9 Mei 2026

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |16:08 WIB
KA Argo Bromo Anggrek (Foto: IG keretapikita)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta melakukan penyesuaian nama layanan kereta api Argo Bromo Anggrek menjadi KA Anggrek yang mulai berlaku pada 9 Mei 2026. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari penyederhanaan identitas layanan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan perubahan nama tersebut tidak berdampak pada operasional perjalanan maupun hak pelanggan.

“Penyederhanaan nama ini tidak memengaruhi operasional perjalanan. Jadwal, rute, hingga kelas pelayanan tetap sama. Pelanggan tetap memperoleh layanan dengan standar yang telah ditetapkan,” ujar Franoto, Selasa (5/5/2026).

Bagi pelanggan yang telah memiliki tiket, KAI memastikan tidak diperlukan penyesuaian apa pun. Tiket yang telah dibeli tetap berlaku dan dapat digunakan sesuai jadwal serta kelas pelayanan yang dipilih.

“Perubahan ini merupakan penyederhanaan nama layanan, namun tidak mengubah jadwal perjalanan, rute, maupun kelas pelayanan. Pelanggan tetap mendapatkan layanan yang sama seperti sebelumnya,” ujar Franoto.

KAI juga telah melakukan penyesuaian pada berbagai aspek pendukung, termasuk sistem ticketing, media informasi, serta alat peraga di lapangan guna memastikan proses transisi berjalan lancar dan tidak menimbulkan kebingungan bagi pelanggan.

“Kami berharap dengan identitas yang lebih sederhana, layanan ini semakin dekat dengan masyarakat dan tetap menjadi pilihan utama transportasi yang aman, nyaman, dan terpercaya,” kata Franoto.

