HOME NEWS NUSANTARA

Pembangunan Kereta Api Bakal Jadi Sejarah Penting bagi Papua

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |22:18 WIB
Ilustrasi kereta api (Foto: Dok KAI)
A
A
A

JAKARTA - Wacana pembangunan kereta api di Tanah Papua mulai memasuki tahap awal setelah adanya pertemuan antara Gubernur Papua dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta pada 14 April 2026. Rencana tersebut disebut akan dimulai dari jalur Sentani–Kota Jayapura.

Juru Bicara Gubernur Papua M. Rifai Darus, menyampaikan bahwa gagasan pembangunan infrastruktur transportasi modern seperti kereta api merupakan bagian dari visi besar untuk memperkuat konektivitas wilayah Papua. Visi tersebut sebelumnya juga telah disampaikan Gubernur Papua dalam masa kampanye.

Gagasan mengenai konektivitas besar di Papua bukanlah hal baru, melainkan bagian dari pemikiran para pemimpin Papua dari masa ke masa yang memiliki perhatian terhadap keterisolasian wilayah dan pembangunan daerah.

Menurutnya, langkah Gubernur Papua saat ini, Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri (MDF), merupakan kelanjutan dari gagasan para pendahulu. Di antaranya, Gubernur Barnabas Suebu yang pernah memasukkan ide kereta api dalam rencana pembangunan Papua, serta Almarhum Lukas Enembe yang mendorong pembangunan Jalan Lintas Papua sebagai fondasi konektivitas darat.

“Karena itu, apa yang dilakukan hari ini oleh Gubernur MDF sesungguhnya adalah melanjutkan mimpi para pendahulu, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan zaman, perkembangan teknologi, serta kondisi kekinian Papua,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (16/4/2026).

