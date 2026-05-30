Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Belasan Ribu Jiwa Terdampak Banjir di Luwu Utara dan Kutai Barat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |23:05 WIB
Belasan Ribu Jiwa Terdampak Banjir di Luwu Utara dan Kutai Barat
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memantau bencana banjir yang melanda Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang terjadi pada Rabu (13/5/2026) lalu. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara masih memberlakukan status tanggap darurat hingga Selasa, 16 Juni 2026 mendatang.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa belasan ribu jiwa terdampak akibat banjir tersebut. Ia menyebut, sampai saat ini banjir belum surut dan curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih terjadi di wilayah terdampak.

"Bencana ini berdampak pada 3.685 kepala keluarga atau 13.114 jiwa. Sebanyak 14 jiwa masih mengungsi dan 3.685 unit rumah terdampak," kata Abdul dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).

Lebih rinci ia menyampaikan, wilayah terdampak di Kecamatan Baebunta Selatan, yakni Desa Beringin Jaya, Lembang-Lembang, Polewali dan Mekarsari Jaya di Kecamatan Baebunta Selatan. Sementara wilayah yang terdampak di Kecamatan Malangke Barat, yakni Desa Pombakka, Limbang Wara, Waelawi, Cenning dan Wara di Kecamatan Malangke Barat.

Lanjut Abdul, di Kecamatan Malangke Desa yang terdampak yaitu, Desa Tolada, Pattimang, Pettalandung, Putemata, Tingkara, Ladongi, Salekoe, Malangke, Pince Pute, Benteng, Takkalala, Tokke, Tandung dan Girikusuma. Selanjutnya, Desa Baloli di Kecamatan Baebunta; Desa Ujung Mattajang di Kecamatan Mappedeceng; Desa Pongko dan Batangtongka di Kecamatan Bone-Bone; serta Desa Bungadidi di Kecamatan Tanalili.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/340/3221044//ilustrasi-GrTJ_large.jpg
Fenomena Hari Tanpa Hujan Sebabkan Kekeringan di Bima dan Karhutla di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/340/3221041//ilustrasi-sCpT_large.jpg
Banjir Rendam Tiga Desa di Kabupaten Bandung, Puluhan Warga Terpaksa Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/338/3220967//banjir-Y8fs_large.jpg
Banjir Rendam Exit Tol Andara, Lalu Lintas di Pondok Labu Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/338/3220539//viral-0hLb_large.jpg
Puluhan RT di Jakarta Masih Teredam Banjir, BPBD: Kampung Melayu Paling Parah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/338/3220537//banjir-j1sb_large.jpg
26 RT di Jaktim Masih Terendam Banjir Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/340/3220489//petugas_bpbd_kabupaten_blora_bersama_tim_gabungan_membersihkan_sisa_material_banjir_di_desa_mulyorejo_pada_23_mei_2026-YCaG_large.jpg
Hujan Deras, Banjir Rendam Puluhan Rumah dan Dua Sekolah di Blora
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement