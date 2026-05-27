Banjir Rendam Tiga Desa di Kabupaten Bandung, Puluhan Warga Terpaksa Mengungsi

JAKARTA - Banjir telah menerjang tiga desa di Kabupaten Bandung pada Sabtu (27/5/2026), demikian dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adapun wilayah terdampak yakni Desa Bojongsoang di Kecamatan Bojongsoang, serta Desa Dayeuhkolot dan Desa Citeureup di Kecamatan Dayeuhkolot.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebut bencana ini mengakibatkan ratusan jiwa terdampak. Bahkan, sebagian warga terpaksa mengungsi.

"Sebanyak 152 Kepala Keluarga (KK) atau 360 jiwa terdampak, dan 75 di antaranya terpaksa mengungsi akibat kejadian ini. Seluruh pengungsi ini berasal dari RW 05 dan RW 14 Desa Dayeuhkolot dan lokasi pengungsian berada di shelter desa," ucap Abdul dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).

Ia menambahkan, petugas gabungan termasuk perangkat desa setempat telah diturunkan untuk mendata kebutuhan warga terdampak serta hal lain yang diperlukan selama penanganan darurat.

"Kondisi Selasa (26/5/2026), Tinggi Muka Air (TMA) di wilayah terdampak bervariasi antara 10 hingga 120 sentimeter," sambungnya.

Selain itu, BNPB juga melaporkan peristiwa banjir bandang yang melanda Gorontalo pada Selasa (26/5). Abdul mengatakan, peristiwa tersebut dipicu oleh hujan lebat berkepanjangan yang mengakibatkan meluapnya Sungai Didingga hingga mencapai ketinggian muka air 40 hingga 200 sentimeter.