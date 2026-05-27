Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Rendam Tiga Desa di Kabupaten Bandung, Puluhan Warga Terpaksa Mengungsi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |14:01 WIB
Banjir Rendam Tiga Desa di Kabupaten Bandung, Puluhan Warga Terpaksa Mengungsi
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Banjir telah menerjang tiga desa di Kabupaten Bandung pada Sabtu (27/5/2026), demikian dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adapun wilayah terdampak yakni Desa Bojongsoang di Kecamatan Bojongsoang, serta Desa Dayeuhkolot dan Desa Citeureup di Kecamatan Dayeuhkolot.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebut bencana ini mengakibatkan ratusan jiwa terdampak. Bahkan, sebagian warga terpaksa mengungsi.

"Sebanyak 152 Kepala Keluarga (KK) atau 360 jiwa terdampak, dan 75 di antaranya terpaksa mengungsi akibat kejadian ini. Seluruh pengungsi ini berasal dari RW 05 dan RW 14 Desa Dayeuhkolot dan lokasi pengungsian berada di shelter desa," ucap Abdul dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).

Ia menambahkan, petugas gabungan termasuk perangkat desa setempat telah diturunkan untuk mendata kebutuhan warga terdampak serta hal lain yang diperlukan selama penanganan darurat.

"Kondisi Selasa (26/5/2026), Tinggi Muka Air (TMA) di wilayah terdampak bervariasi antara 10 hingga 120 sentimeter," sambungnya.

Selain itu, BNPB juga melaporkan peristiwa banjir bandang yang melanda Gorontalo pada Selasa (26/5). Abdul mengatakan, peristiwa tersebut dipicu oleh hujan lebat berkepanjangan yang mengakibatkan meluapnya Sungai Didingga hingga mencapai ketinggian muka air 40 hingga 200 sentimeter.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/338/3220967//banjir-Y8fs_large.jpg
Banjir Rendam Exit Tol Andara, Lalu Lintas di Pondok Labu Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/338/3220539//viral-0hLb_large.jpg
Puluhan RT di Jakarta Masih Teredam Banjir, BPBD: Kampung Melayu Paling Parah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/338/3220537//banjir-j1sb_large.jpg
26 RT di Jaktim Masih Terendam Banjir Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/340/3220489//petugas_bpbd_kabupaten_blora_bersama_tim_gabungan_membersihkan_sisa_material_banjir_di_desa_mulyorejo_pada_23_mei_2026-YCaG_large.jpg
Hujan Deras, Banjir Rendam Puluhan Rumah dan Dua Sekolah di Blora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/338/3220085//pemerintah-hHiC_large.jpg
Sedimentasi Kian Parah, Situ Bulakan Tangerang Dikeruk Antisipasi Banjir Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218712//banjir-ouE7_large.jpg
BNPB Imbau Masyarakat Siaga Bencana Hidrometeorologi Basah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement