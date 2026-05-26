Kronologi Lengkap Bentrok di Lapas Bolangi Sulsel Berujung Perusakan

JAKARTA - Aksi unjuk rasa di depan Lapas Narkotika Sungguminasa atau Lapas Bollangi, Gowa, Sulawesi Selatan berujung rusuh hingga perusakan fasilitas lapas. Akibatnya, sejumlah fasilitas mengalami kerusakan.

Juru Bicara Ditjenpas Kemenimipas, Rika Aprianti mengungkapkan kronologi lengkap aksi demo berakhir perusakan lapas

“Awalnya, Lapas Sungguminasa diserbu 40 demonstran yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum (AMPH),” kata Rika, Selasa (26/5/2026).

Rika menyebutkan, aksi unjuk rasa yang dilakukan AMPH itu tanpa adanya izin atau pemberitahuan kepada piihak kepolisian mulai dari Polsek Bontomarannu maupun Polres Gowa.

Saat itu, pada pendemo melakukan pengrusakan mulai dari menabrakan motor ke ruang pintu P2U hingga pelemparan beberapa fasilitas lapas lainnya.

“Yang menyebabkan kerusakan beberapa fasilitas dan sarana, sempat melalukan pembakaran ban,” ujar dia.

Selain itu, pendemo turut membawa beberapa senjata tajam seperti badik dan busur panah. Aksi itu turut menimbulkan ketakutan masyarakat di sekitar Lapas Bolangi.