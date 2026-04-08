Hari Bakti Pemasyarakatan, Lapas Cibinong Jadi Tuan Rumah Cek Kesehatan Gratis

BOGOR – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong menjadi tuan rumah kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, di Taman Makam Pahlawan Pondok Rajeg, Rabu (8/4/2026). Sekitar 5.000 warga Kecamatan Cibinong terlibat sebagai penerima manfaat.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, menyampaikan kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemasyarakatan yang humanis dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan warga binaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat serta mempererat hubungan antara institusi pemasyarakatan dan lingkungan sekitar,” kata Agus.

Sementara Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto mengaku bangga menjadi tuan rumah kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan penyaluran bantuan sosial skala besar.

“Kami merasa terhormat dipercaya menjadi tuan rumah dalam kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat serta memperkuat peran Lapas sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan sosial,” ujar Wisnu.

