Bareskrim Gerebek THM New Zone Medan, 34 Orang Ditangkap!

Bareskrim Gerebek THM New Zone Medan
JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggerebek tempat hiburan malam (THM) New Zone di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam operasi tersebut, sebanyak 34 orang diamankan.

“Sebanyak 34 orang diamankan,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, Sabtu (23/5/2026).

Eko mengatakan, dari puluhan orang yang diamankan, sebagian di antaranya dinyatakan positif mengonsumsi narkoba setelah menjalani tes urine.

“Telah dilakukan cek urine dan sebagian orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba,” ujar Eko.

Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti narkoba dari lokasi penggerebekan. Namun, pihak kepolisian belum merinci jenis narkoba yang ditemukan.

“Sejumlah barang bukti narkoba disita dari TKP,” katanya.

 

