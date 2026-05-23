Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pratu Zalendra Gugur saat Menempuh Pendidikan Pasukan Elite Denjaka

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |10:32 WIB
Pratu Zalendra Gugur saat Menempuh Pendidikan Pasukan Elite Denjaka
Pratu Zalendra Gugur saat Menempuh Pendidikan Pasukan Elite Denjaka
A
A
A

JAKARTA -  Anggota Marinir Pratu Mar Zalendra Ferdika gugur saat menjalani pendidikan pasukan elite TNI Angkatan Laut, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka), di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta.

Sebelum terpilih mengikuti pendidikan elite Denjaka, Pratu Mar Zalendra Ferdika diketahui berdinas di Batalyon Intai Amfibi 2 (Yontaifib 2) Marinir Surabaya. Almarhum mulai menempuh pendidikan super-ketat Denjaka sejak Januari 2026.

Nahas, ajal menjemputnya saat pelatihan intensif tersebut telah memasuki bulan kelima, yang artinya almarhum sudah berada di tahapan akhir untuk menyandang brevet komando elite tersebut.

Ayah korban, Perly Haryadi menuturkan, beberapa hari sebelumnya keluarga memang sempat mendengar kabar bahwa kondisi kesehatan putranya menurun selama latihan, namun mereka tidak menyangka putra mereka akan pergi selamanya.

"Sebelum berangkat dia sempat memberi tahu keluarga kalau akan ikut pendidikan Denjaka, dan kami mengizinkan serta merestui,” ujar Perly Haryadi, dikutip Sabtu (23/5/2026).

“Sampai sekarang kami masih menunggu penjelasan resmi mengenai penyebab pasti meninggalnya anak kami," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3216885/tni-isbE_large.jpg
TNI AL Ungkap Kronologi Lengkap Kematian Prajurit Ghofirul Kasyfi di Kapal Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/340/3216456/tni-wlmN_large.jpg
Prajurit TNI AL Baru Dilantik Tewas di Kapal Perang, Keluarga: Ada Luka Lebam di Sekujur Tubuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/337/3209151/tni-uO6o_large.jpg
KRI Prabu Siliwangi-321 Tiba dari Italia, TNI AL Kini Miliki Kapal Perang Paling Canggih dan Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186844/tni_al_kerahkan_kri_bawa_bantuan_kemanusiaan_ke_korban_bencana_di_sumatera-LYzG_large.jpg
Bantu Korban Bencana di Sumatera, TNI AL Kerahkan 5 KRI Bawa Bantuan Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184138/viral-hdwI_large.jpg
Penerjun Payung Mendarat Tidak Mulus saat HUT Korps Marinir, Jenderal TNL AL Ini Ungkap Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168589/tni_al-hpud_large.jpg
Kapal Perang TNI AL Terbesar di Asia Tenggara Tiba di Tanjung Priok, Militer Indonesia Semakin Ditakuti
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement