Pratu Zalendra Gugur saat Menempuh Pendidikan Pasukan Elite Denjaka

JAKARTA - Anggota Marinir Pratu Mar Zalendra Ferdika gugur saat menjalani pendidikan pasukan elite TNI Angkatan Laut, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka), di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta.

Sebelum terpilih mengikuti pendidikan elite Denjaka, Pratu Mar Zalendra Ferdika diketahui berdinas di Batalyon Intai Amfibi 2 (Yontaifib 2) Marinir Surabaya. Almarhum mulai menempuh pendidikan super-ketat Denjaka sejak Januari 2026.

Nahas, ajal menjemputnya saat pelatihan intensif tersebut telah memasuki bulan kelima, yang artinya almarhum sudah berada di tahapan akhir untuk menyandang brevet komando elite tersebut.

Ayah korban, Perly Haryadi menuturkan, beberapa hari sebelumnya keluarga memang sempat mendengar kabar bahwa kondisi kesehatan putranya menurun selama latihan, namun mereka tidak menyangka putra mereka akan pergi selamanya.

"Sebelum berangkat dia sempat memberi tahu keluarga kalau akan ikut pendidikan Denjaka, dan kami mengizinkan serta merestui,” ujar Perly Haryadi, dikutip Sabtu (23/5/2026).

“Sampai sekarang kami masih menunggu penjelasan resmi mengenai penyebab pasti meninggalnya anak kami," lanjutnya.