HOME NEWS NASIONAL

Bantu Korban Bencana di Sumatera, TNI AL Kerahkan 5 KRI Bawa Bantuan Kemanusiaan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |13:30 WIB
Bantu Korban Bencana di Sumatera, TNI AL Kerahkan 5 KRI Bawa Bantuan Kemanusiaan
Bantu Korban Bencana di Sumatera, TNI AL Kerahkan 5 KRI Bawa Bantuan Kemanusiaan (Ist)
A
A
A

JAKARTA - TNI Angkatan Laut (AL) mengerahkan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mengangkut bantuan kemanusiaan bagi korban terdampak bencana alam di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Tiga kapal perang yang berangkat dari Jakarta itu dilepas Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali.

1. Kerahkan KRI Angkut Bantuan

"Jadi pada pagi hari ini serentak kita akan mengirim dari Jakarta tiga KRI. Yaitu KRI dr Soeharso, KRI Semarang, dan KRI Teluk Gilimanuk. Nanti mereka split, ada yang ke Lhokseumawe, kemudian ada yang ke Nias, ada yang ke Sibolga, ke Langsa juga," kata Ali di Kolinlamil, Jakarta Utara, Minggu (30/11/2025).

"Dan menyusul KRI dr Radjiman juga nanti dari Surabaya langsung berangkat menuju lokasi di Sibolga dan KRI Sutedi Senoputra saat ini dari Belawan sudah langsung menuju Aceh, Lhokseumawe," sambungnya.

Tak hanya membawa bantuan kemanusiaan, KRI juga mengangkut para tenaga kesehatan untuk membantu para korban.

TNI AL juga mengerahkan helikopter untuk mendrop bantuan ke wilayah yang sulit diakses jalur darat. Itu karena akibat musibah ini banyak akses jalan rusak.

 

Halaman:
1 2
      

