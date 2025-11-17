Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penerjun Payung Mendarat Tidak Mulus saat HUT Korps Marinir, Jenderal TNL AL Ini Ungkap Kondisinya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |18:00 WIB
Penerjun Payung Mendarat Tidak Mulus saat HUT Korps Marinir, Jenderal TNL AL Ini Ungkap Kondisinya
Penerjun Payung Mendarat Tidak Mulus saat HUT Korps Marinir
JAKARTA - Seorang penerjun payung dari TNI AL mendarat tidak mulus saat kegiatan Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Korps Marinir di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Senin (17/11/2025). Prajurit tersebut saat ini menjalani perawatan di di Rumah Sakit Marinir Cilandak.

Kadispenal Laksamana Pertama Tunggul mengungkapkan kondisi prajurit tersebut dalam keadaan sehat. Sang prajurit kata dia mengalami cidera pada bagian kaki tanpa luka serius.

"Alhamdulillah penerjun Marinir TNI AL tidak ada masalah, dan tidak mengalami luka serius, hanya cidera pada otot kaki," kata Tunggul saat dihubungi, Senin (17/11/2025).

Dari rangkaian acara upacara, Jendral TNI Agus Subiyanto didampingi Panglima Korps Marinir (Pangkormar), Letnan Jenderal TNI Endi Supardi awalnya dipersilahkan untuk menuju mimbar kehormatan. Sebab Agus akan diangkat sebagai warga Kehormatan Korps Marinir.

Selain itu, Jenderal agus juga dianugerahi brevet kehormatan intai para amfibi dan anti teror aspek laut Korps Marinir.

Nampak sebelum diangkat, terdapat aksi spektakuler dari prajurit dengan terjun payung dari helikopter.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
