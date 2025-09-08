Kapal Perang TNI AL Terbesar di Asia Tenggara Tiba di Tanjung Priok, Militer Indonesia Semakin Ditakuti

JAKARTA - Kapal perang jenis Frigate milik TNI Angkatan Laut (AL) yaitu KRI Brawijaya-320 (KRI BWJ-320) tiba di Pelabuhan JICT 107 Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin (8/9/2025). Kapal ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara.

Kapal ini sebelumnya telah dilakukan serah terima serta pengukuhan Komandan KRI Brawijaya -320 di galangan kapal Fincantieri, Muggiano, Italia, pada 2 Juli 2025.

Keberadaan kapal perang ini merupakan implementasi nyata dari kebijakan Perisai Trisula Nusantara dalam memperkuat postur pertahanan maritim Indonesia.

"Ini adalah kebanggan sekaligus merupakan tantangan bagi kita untuk terus memelihara kemampuan dan keterampilan, mengawal kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke," ujar Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.

Sjafrie menyampaikan pesan kepada Agus Subiyanto selaku Panglima TNI dan Muhammad Ali selaku KSAL untuk memelihara kesiapan dan keterampilan seluruh perangkat KRI Brawijaya-320 dalam menghadapi ancaman dari dalam dan luar.

"Kita dihadapkan pada tantangan selain untuk memelihara NKRI, kita juga dihadapkan dengan tantangan untuk menertibkan dan mengamankan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia," tuturnya.

Sementara, KSAL Muhammad Ali menjelaskan menjelaskan KRI Brawijaya-320 telah melaksanakan perjalanan selama 44 hari mulai dari Fincantieri, Italia. Kapal itu kemudian akan singgah di beberapa negara untuk melaksanakan bekal ulang maupun misi diplomasi, seperti Turki, Mesir, Jeddah, Uni Emirate Arab, Sri Lanka, kemudian ke Lampung dan berakhir di Jakarta.