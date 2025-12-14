BREAKING NEWS: Penembakan Massal di Pantai Bondi Sydney Tewaskan Setidaknya 10 Orang

JAKARTA – Penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, Australia, pada Minggu (14/12/2025) menewaskan setidaknya 10 orang, menurut keterangan polisi. Dua pelaku penembakan dilaporkan berhasil dilumpuhkan dan ditahan.

Menurut laporan media, polisi merespons laporan penembakan di pantai ikonik Sydney tersebut pada Minggu sore. Sebuah acara Hanukkah, hari raya Yahudi, tengah berlangsung di lokasi yang berdekatan dengan area bermain anak-anak. Namun, polisi belum mengonfirmasi apakah penembakan ini berkaitan dengan acara tersebut.

Saksi mata mengatakan kepada BBC bahwa dia mendengar sekitar 20 kali suara tembakan, dengan banyak polisi berdatangan ke lokasi.

Sebuah video terverifikasi yang muncul di media sosial menunjukkan dua pria bersenjata menembak dari sebuah jembatan kecil yang menghubungkan tempat parkir di Campbell Parade menuju pantai.