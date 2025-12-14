Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

WO Ayu Puspita Pakai Skema Ponzi, Polisi: Uang Calon Pengantin untuk Penuhi Gaya Hidup!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |01:01 WIB
WO Ayu Puspita Pakai Skema Ponzi, Polisi: Uang Calon Pengantin untuk Penuhi Gaya Hidup!
Ayu Puspita/ist
A
A
A

JAKARTA - Wedding Organizer (WO) Ayu Puspita ternyata menggunakan skema ponzi dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, ketika mengalami kerugian, jasa perencana pernikahan tersebut tidak bisa menutupinya. 

Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan, WO Ayu Puspita menjalankan bisnisnya dengan 'gali lubang tutup lubang'. 

"Sehingga untuk menutupi kegiatan yang daftar lebih dahulu. Karena nilainya murah kemudian dia akan tutupinya dengan pendaftar berikutnya," kata Iman di Polda Metro Jaya, Sabtu (13/12/2025).

Iman melanjutkan, skema ponzi yang diterapkan WO tersebut terus mengalami kerugian. Semakin besar kerugiannya, sehingga terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan.

"Begitupun selanjutnya. Sehingga pada akhirnya setelah sekian lama berjalan ini menjadi satu kerugian yang besar yang harus ditanggung. Dan tersangka tidak bisa memenuhinya," ujar Iman. 

Apalagi, kata Iman, Ayu Puspita dengan sengaja menggunakan uang para kliennya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan gaya hidup. 

"Motif ekonomi, kenapa demikian? karena dari keuntungan yang diperoleh atas perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” ucap Iman. 

Menurut Iman, dari hasil penyidikan baru terungkap jika Ayu menggunakan uang setoran dari calon pengantin untuk dipakai liburan ke luar negeri dan membayar cicilan rumah.

“Baik itu untuk membayar cicilan rumah, kemudian untuk kegiatan jalan-jalan ke luar negeri, dan untuk kepentingan- kepentingan pribadi lainnya," ujar Iman.

 

