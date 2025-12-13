Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terkuak! 2 Matel Tewas Dikeroyok Polisi Dipicu Kunci Motor Bripda Ahmad Dirampas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |16:04 WIB
Terkuak! 2 Matel Tewas Dikeroyok Polisi Dipicu Kunci Motor Bripda Ahmad Dirampas
2 Matel Tewas Dikeroyok Polisi Dipicu Kunci Motor Bripda Ahmad Dirampas/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pemicu awal terjadinya kasus pengeroyokan debt collector atau mata elang alias matel di Kalibata, Jakarta Selatan, bermula saat kunci motor yang dikendarai Bripda Ahmad Marz Zulqadri diambil secara paksa. Diketahui, 2 mata elang tersebut tewas dikeroyok oleh oknum polisi.

“Tersangka AM ini diberhentikan oleh pihak mata elang. Sehingga pada saat terjadi penarikan kunci kontak dicabut pihak anggota polri tadi tidak terima atas perbuatan tersebut,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025).

Budi mengatakan kalau anggota dengan kedua mata elang pun terlibat cekcok. Alhasil, lima polisi rekan dari Bripda Ahmad Marz Zulqadri yang melihat langsung mengeroyok kedua korban.

“Jadi yang lima orang, itu memang berada di lokasi yang sama. Jadi bersama dengan si saudara AM. AM yang motornya dicegat di awal,” ujar Budi.

“Melihat temannya cek cok, sehingga teman yang lain membantu. Kami masih mendalami bahwa ada informasi terkait tentang matel yang dua orang di TKP dan ada beberapa rekannya juga yang melarikan diri. Ini masih kami didalami,” lanjut Budi.

Budi menyebut dari hasil visum luar kedua mata elang dikeroyok enam polisi menggunakan tangan kosong.

Namun, akibat luka diderita, MET tewas di tempat dan NAT yang sempat menjalani perawatan pun meninggal di rumah sakit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189281/pembunuhan-sa8q_large.jpg
2 Orang Debt Collector Dipukuli Pengendara Mobil di TMP Kalibata, 1 Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177382/mata_elang-08ai_large.jpg
Viral 6 Debt Collector Hentikan Paksa Pengendara Motor dan Maki-Maki Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189611//debt_collector-gM1j_large.jpg
Kronologi Lengkap Pengeroyokan 2 Matel di Kalibata Berujung 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189595//polri-4HzJ_large.jpg
Polisi Pastikan Belum Ada Tersangka Pembakaran Kios di Kalibata Imbas Matel Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189584//perusakan-8Sfx_large.jpg
Pengendara yang Disetop Matel di Kalibata Ternyata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189581//pelaku_pengeroyokan-Qad6_large.jpg
5 Fakta Pelaku Pengeroyokan 2 Debt Collector hingga Tewas di Kalibata, 6 Polisi Jadi Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement