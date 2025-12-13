Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru

JAKARTA - Wakasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, AKP Danu Sukmo Prakoso, mengungkap kecepatan mobil pengangkut makanan bergizi gratis (MBG) saat menabrak siswa-guru SDN 01 Kalibaru Jakarta Utara. Mobil MBG tersebut melaju dengan kecepatan 19,7 Km/jam, berdasarkan hasil dari Traffic Accident Analysis (TAA).

1. Kecepatan Mobil MBG

"Sampai di titik berhenti, hasil penyidikan dari TAA adalah 19,7 km/jam. Iya (dari nabrak gerbang-red), sampai dengan titik berhenti," ujar Danu kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

Ia menjelaskan, sopir mobil MBG, Adi Irawan (AI), mengaku telah berusaha mengerem setelah menabrak gerbang sekolah. Namun mobil tetap melaju hingga melindas siswa yang tengah melakukan kegiatan literasi di lapangan sekolah.

"Ya kalau untuk upaya pengereman, yang bersangkutan keterangannya sudah melakukan upaya pengereman sampai berhenti di titik tabrak itu tadi," ujarnya.

"Jejak ada, jejak pengereman," sambungnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan, sopir salah injak pedal hingga akhirnya menabrak siswa-guru SDN 01 Kalibaru.

"Iya, dari keterangan yang disampaikan, yang bersangkutan menyampaikan salah injak pedal. Yang harusnya dia menginjak rem pada saat dia mau berhenti itu, tapi dia salah menginjak gas," ujar Onkoseno.