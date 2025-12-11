Update Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru: 10 Korban Dipulangkan, 12 Masih Dirawat di RS

JAKARTA - Koordinator Dewan Kota Jakarta Utara, Epriyanto menyampaikan dari 22 korban ditabrak mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG), sebanyak 10 orang telah dipulangkan. Korban yang belum pulang masih menjalani perawatan di RSUD Koja dan RSUD Cilincing.

"Korban itu ada 22. Dan 10 sudah dipulangkan ke rumah masing-masing, dibantu sama mobil-mobil yang sudah disediakan oleh mereka," ujar Epriyanto di RSUD Cilincing, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Ia menyampaikan salah satu pasien yang dirawat di RSUD Cilincing akan dirujuk ke RSUD Koja. Alasan merujuk pasien karena pertimbangan medis untuk kebutuhan pasien.

"Di RSUD Cilincing ini, ada 4 pasien, yang satu bakal dirujuk ke Rumah Sakit Koja, yang tiga akan dirawat di RSUD Cilincing sampai saat ini," ucapnya.

Sekadar informasi, mobil pengangkut MBG menabrak puluhan siswa SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Peristiwa terjadi ketika seluruh siswa tengah melakukan kegiatan literasi di lapangan sekolah.

Saat kegiatan literasi berlangsung, gerbang sekolah sebenarnya telah tertutup rapat. Namun, tabrakan yang keras merobohkan gerbang sekolah, hingga mobil menabrak dan melindas puluhan siswa sekolah.

(Arief Setyadi )