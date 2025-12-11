Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Jenguk Korban Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 di RSUD Cilincing

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |18:02 WIB
Gibran Jenguk Korban Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 di RSUD Cilincing
Gibran Jenguk Korban Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 di RSUD Cilincing
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi RSUD Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025). Kedatangannya untuk menjenguk pelajar SDN 01 Kalibaru yang menjadi korban ditabrak mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pantauan Okezone,  Gibran  tiba di rumah sakit sekira pukul 16.18 WIB. Nampak ketika turun dari mobil, Gibran langsung masuk ke dalam rumah sakit, tanpa memberikan keterangan apapun.

Sebelum tiba di RSUD Cilincing, mantan Wali Kota Solo ini lebih dulu mengunjungi RSUD Koja. Dua rumah sakit merupakan rujukan penanganan korban yang ditabrak mobil MBG.

Gibran menyampaikan permintaan maaf atas insiden mobil MBG tabrak dan melukai puluhan siswa SDN 01 Kalibaru. Dia berharap kejadian ini tak terulang di kemudian hari.

"Atas nama pemerintah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan menyayangkan kejadian ini. Kejadian ini tidak boleh terulang," kata Gibran melalui keterangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187958/gibran_tinjau_lokasi_bencana_di_tapanuli_selatan-5AKE_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana di Tapanuli Selatan, Gibran Pastikan Kebutuhan Dasar Pengungsi Terpenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187947/wapres_gibran_tinjau_pengungsi_di_agam_sumbar-Sp4H_large.jpg
Minta Maaf ke Korban Bencana, Gibran: Warga Sumatera Tidak Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185375/gibran_di_ktt_g20-WfQH_large.jpg
KTT G20 di Afsel, Gibran Bahas QR, MBG, hingga Konflik Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182234/pemerintah-5wZt_large.jpg
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Gibran: Berkontribusi Besar Entaskan Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181371/pemerintah-LznS_large.jpg
KEPP Otsus Papua Sampaikan Tiga Terobosan ke Gibran untuk Percepatan Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180907/gibran-sbv7_large.jpg
Gibran Melayat ke Keraton Solo, Berdoa di Depan Jenazah Raja Paku Buwono XIII
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement