Gibran Jenguk Korban Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 di RSUD Cilincing

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi RSUD Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025). Kedatangannya untuk menjenguk pelajar SDN 01 Kalibaru yang menjadi korban ditabrak mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pantauan Okezone, Gibran tiba di rumah sakit sekira pukul 16.18 WIB. Nampak ketika turun dari mobil, Gibran langsung masuk ke dalam rumah sakit, tanpa memberikan keterangan apapun.

Sebelum tiba di RSUD Cilincing, mantan Wali Kota Solo ini lebih dulu mengunjungi RSUD Koja. Dua rumah sakit merupakan rujukan penanganan korban yang ditabrak mobil MBG.

Gibran menyampaikan permintaan maaf atas insiden mobil MBG tabrak dan melukai puluhan siswa SDN 01 Kalibaru. Dia berharap kejadian ini tak terulang di kemudian hari.

"Atas nama pemerintah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan menyayangkan kejadian ini. Kejadian ini tidak boleh terulang," kata Gibran melalui keterangan.