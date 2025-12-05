Minta Maaf ke Korban Bencana, Gibran: Warga Sumatera Tidak Sendiri

Minta Maaf ke Korban Bencana, Gibran: Warga Sumatera Tidak Sendiri (wapres.go.id)

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyampaikan, masyarakat terdampak bencana di Sumatera tidak sendiri. Gibran mengungkapkan hal itu saat meninjau pengungsi di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Kamis (4/12/2025).

1. Gibran Minta Maaf

Ketika menyapa warga pengungsi, Gibran menyampaikan salam dari Presiden Prabowo. Dia mengungkapkan duka cita mendalam kepada seluruh korban.

“Saya mohon maaf sebelumnya bapak-ibu tidak sendiri. Warga Sumatera tidak sendiri. Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pascabencana,” kata Gibran di Pos Lapanganan Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Agam.

Di samping itu, Gibran berpesan kepada kepala daerah, BNPB, TNI, Polri dan semua pihak yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang terdampak bencana atau di pos pengungsian. Pelayanan yang harus diperhatikan terkait tenda, makan-minum, air bersih, serta kelompok rentan.

“Saya juga pesan kepala daerah, BNPB, TNI, Polri dan semua yang ada di sini, bapak-ibu yang di pengungsian diperhatikan tendanya, makan tiga kali, air bersih, atensi khusus untuk lansia, ibu hamil dan anak-anak,” ujarnya.